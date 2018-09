Er war jahrelang das erste Highlight im St. Pöltner Ballkalender: Der Wirteball, den in den letzten Jahren die Gastronomen mit Unterstützung von Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund ausrichteten. Heuer ist der Fixpunkt gestrichen: „Es wird keinen Wirte ball 2018 geben“, bestätigt Leo Graf, Obmann der Wirte 3100 und einer der Erfinder des Wirte balls. Die Veranstaltung soll neu ausgerichtet werden, begründet Leo Graf, warum Wirte und Wirtschaft heuer nicht mitsammen tanzen.

Ob es dann im neu ausgebauten VAZ in den kommenden Jahren wieder einen Ball der Wirte geben wird, ist noch nicht klar. „Vielleicht gehen wir back to the roots und machen eine kleine Ballveranstaltung wie in unseren Anfängen. Oder wir lassen uns ganz etwas Neues einfallen“, so Graf.