St. Pöltner entwickelt Windenergie-Paneel für Wände, Fassaden und Co

Das Thema Energieerzeugung, insbesondere von erneuerbarer Energie, ist ein prägendes. Der St. Pöltner Friedrich Franek, der mit einem Partner 2002 das Exzellenzzentrum für Tribologie in Wr. Neustadt aufgebaut hat, suchte mit Claus Herza schon länger nach einer anderen Art der Energienutzung, alternativ zur Sonnenenergie. „Der Anfang liegt schon etwa 40 Jahre zurück“, sagt Franek und erklärt weiter: „Nicht unmaßgebliche Repräsentanten der österreichischen Industrie taten die Bemühungen der 1980er Jahre als Firlefanz ab.“ Das Konzept eines „Paneels als Windenergie-Konverter“ reifte. Beim Innovation Award 2022/23, ausgelobt von der ACCENT Inkubator GmbH in Zusammenarbeit mit der tecnet equity NÖ Technologiebeteiligungs-Invest GmbH und der ecoplus, holten sich Franek und Herza nun den ersten Preis.

Windenergie-Paneel soll Staudrucksituationen an Lärmschutzwänden, Fassaden etc. nützen

Das Paneel besteht aus einem flachen Kasten (Höhe etwa 25 Zentimeter) und einem in einem Gehäuse untergebrachten Impeller. Die Windströmung wird über Schlitze oder Gitter ins Gehäuse geleitet. „Das Strömungskonzept sieht einen Lufteintritt über die Schmalseite, bevorzugt aber von oben vor“, führt Franek aus. So können Staudrucksituationen (Auftreffen der Windströmung mehr oder weniger senkrecht zur Grundfläche) ausgenutzt werden, wie sie in unseren Gegenden an nach Westen/Nordwesten ausgerichteten Wänden wie Fassaden oder Lärmschutzwänden zu erwarten sind. Zwar hänge die Energieausbeute von den örtlichen Gegebenheiten ab, Franek und Herza rechnen aber mit einer ähnlichen Energieausbeute pro Jahr wie bei einem Photovoltaik-Paneel mit gleicher Grundfläche. So bringe ein Paneel mit 250 Watt Nennleistung 250 Kilowattstunden Jahresertrag. Auch die Kosten für die Paneele sollen im Bereich der von PV-Modulen liegen.

Das Produktkonzept hat das Entwickler-Duo bereits zum Patent angemeldet. „Nun harrt es der Realisierung und der Validierung der Anwendungstauglichkeit in der Praxis“, betont Franek, der derzeit mit der Umsetzung einer verkleinerten Version beschäftigt ist, welche die Funktionstauglichkeit des Konzeptes zeigen soll. Gleichzeitig ist man schon in Kontakt mit möglichen Kooperationspartnern.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.