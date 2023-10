Zwei Mädchen aus der Region St. Pölten sind Lesemeisterinnen

Den ganzen Sommer lang hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Nun wurden aus den rund 2.000 Einsendungen die insgesamt 40 Lesemeisterinnen und Lesemeister gezogen – je zehn aus jedem Landesviertel. Darunter waren auch die 9-jährige Lena Klanert, die sich in der Stadtbücherei St. Pölten ihre Bücher holt, und die 8-Jährige Angelina Heinrichsberger, die sich in der Böbliothek in Böheimkirchen neuen Lesestoff holt.

„Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. In vielen Bibliotheken gibt es ganz bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung“, betont der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

Angelina Heinreichsberger holt sich ihren Lesestoff aus der BÖbliothek Böheimkirchen. Foto: Vogus

„Die beliebte Kinderleseaktion für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren wird seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit Treffpunkt Bibliothek veranstaltet. Die Kinder werden dazu aufgefordert, Bücher kritisch zu beurteilen, indem sie ihre Meinung zum gelesenen Buch auf Meinungskärtchen niederschreiben oder malen. Mit dem Gewinnspiel wird ein zusätzlicher Anreiz zum Lesen geschaffen“, erklärt Ursula Liebmann, Geschäftsführerin Treffpunkt Bibliothek.