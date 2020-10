Eine Gala war nicht drinnen, aber eine Show ließ man sich bei der Verleihung von Österreichs wichtigsten Theaterpreisen, also: den Nestroys, auch im Corona-Jahr nicht nehmen. Diese fand im Wiener Prater statt, passend zur Achterbahn, die die Kulturbranche heuer durchlebte – und wurde fürs Publikum am TV-Bildschirm übertragen.

zVg Matthias Spaan

Gleich zweimal wurden junge Regisseure dabei für ihre Inszenierungen im Landestheater Niederösterreich ausgezeichnet. Mathias Spaan gewann den Nestroy in der Kategorie Bester Nachwuchs männlich für „Die Nibelungen“, die im Jänner in der Bühne im Hof Premiere feierten. Er wurde via Skype-Interview in Stockholm mit der Auszeichnung überrascht und gab zu: "Ehrlich gesagt, hat mich der Preis total überrumpelt. Es ist einfach schön, wenn eine Arbeit, die man lange im Geheimen ausbrütet, auf so wundervolle Weise honoriert wird!"

Michael Obex Rikki Henry

Rikky Henry übermittelte seine Grußworte aus London. Er durfte sich mit seinem „Hamlet“, der im September 2019 im Großen Haus wütete, über die „Beste Bundesländer-Aufführung“ freuen.

Und sandte eine Menge "Dankeschöns" an das Team des Landestheater und seine Leiterin Marie Rötzer. Es war, so Henry, ein "unglaubliches Privileg, zum ersten Mal in Österreich zu arbeiten" und dafür jetzt auch "mit dieser Auszeichnung geehrt zu werden".

„Gerade in künstlerisch schwierigen Zeiten sind Auszeichnungen wie diese eine wichtige Bestätigung für Kunst und Kultur“, streute auch Niederösterreichs Landeshauptfrau den Preisträgern Rosen. Und lobte nicht nur die „internationale Ausrichtung“, sondern auch das Engagement gerade von jungen Regisseuren.

"Diese beiden Ehrungen", so Johanna Mikl-Leitner weiter, "reihen sich in den Auszeichnungsreigen ein, den das Landestheater in jüngerer Vergangenheit erfahren durfte."

Für St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler helfen "Preise wie diese dabei, St. Pölten österreich- und europaweit auf die Kultur-Landkarte zu bringen“. Und für NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl zeige die Bandbreite der Preise "die unglaubliche Vielfalt und Kraft der Kunst und Kultur in unserem Bundesland".

Bestes Stück beim Nestroy 2020 wurde Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“, bester Schauspieler Franz Pätzold und beste Schauspielerin Caroline Peters. Mit dem Nestroy für das Lebenswerk wurde Regisseur Christoph Marthaler geehrt, und der „Corona-Spezialpreis“ ging an die Online-Produktion „Der Kreisky-Test“ von Nesterval.