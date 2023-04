In Viehofen lebten Maria und Wenzel Jindra. Sie nahmen die acht Monate alte Wera Heilpern als Pflegetochter auf. Die junge Jüdin musste 1938 Zwangsarbeit in Deutschland leisten, 1942 sollte sie „in den Osten“ deportiert werden. Bei einem ungeplanten Halt in St. Pölten konnte sie fliehen und bei ihrer früheren Pfegefamilie Unterschlupf finden, die sie bis Kriegsende versteckte. „Und wenn es uns alle den Kopf kostet“, soll Maria Jindra gesagt haben.

In Hofamt Priel retteten Georg und Maria Forsthofer den elfjährigen Tibor Yakov Schwarz. Der Junge war einer von nur sechs Überlebenden, seine Mutter und beide Schwestern wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. Ma 1945 ermordet - bei der sogenannten „Kremser Hasenjagd“. Die Familie Forsthofer konnte den Elfjährigen verstecken, er überlebte und wanderte 1950 nach Israel aus.

Geschichten von Gerechten, also jenen Menschen, die ohne eine Gegenleistung jüdische Personen retteten – etwa durch Verstecken oder das Verhelfen zur Flucht – vor den Täterinnen und Tätern des Nationalsozialismus, werden in der neuen Ausstellung im Haus der Geschichte präsentiert. Mindestens 115 solcher couragierten Menschen soll es in Österreich gegeben haben, in Niederösterreich waren es laut Schätzungen von Historiker und Kurator Michael John mindestens zehn. Einige Geschichten wurden mit Schautafeln besonders vor den Vorhang geholt, in einem Buch findet man alle bekannten österreichischen Gerechten.

„Gerechte unter den Völkern“ ist ein Titel, der von der Yad Vashem, der internationalen Holocaust Gedenkstätte verliehen wird. Er bezeichnet Nichtjuden, die Juden in Zeiten der Gefahr zur Seite standen. In der Ausstellung werden die Gerechten mit den Täterinnen und Tätern gegenübergestellt. So soll, wie John betont, die Mitschuld Österreich an den Verbrechen des Nationalsozialismus nicht verkleinert werden. Die Ausstellung soll jedoch den Scheinwerfer auf die Gerechten richten.

Die Ausstellung „Die Gerechten – Courage ist eine Frage der Entscheidung“ im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich ist eine Kooperation mit den Österreichischen Freunden von Yad Vashem und dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs (Injoest). Zu sehen ist sie bis 15. August.

