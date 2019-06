Ihr Blick auf die Stadt und die Menschen war einzigartig, ihre Liebe und Passion zur Fotografie ebenfalls. Das machte Hanna Partajs Bilder so besonders und die im vergangenen Jahr verstorbene Fotografin zu einem außergewöhnlichen Menschen in St. Pölten. Jetzt bringt die Rathausgalerie eine Werkschau, als Hommage an die große Fotografin.

Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt ihres Schaffens und berichtet von Hanna Partajs eigener, besonderer Sicht auf die Stadt St. Pölten. Ihre liebevolle Art und Weise, Menschen darzustellen, Baustellen im Fokus zu behalten und den Verfall zu dokumentieren, begegnet dem Betrachter in dieser Schau ebenso wie ihre unnachahmlichen Porträt- und Architekturaufnahmen, welche schonungslos und kräftig zugleich sind.

Viele dieser Bilder sind in ihrem Fotobuch „Stuck in the Moment“ enthalten, das letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Die Ausstellung ist bis Anfang September zugänglich.