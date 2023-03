Kostbares aus Tausenden Papierteilchen im St. Pöltner Landhausviertel

Arbeiten aus ihrem „Dialog mit Papier“ zeigt Michaela Hofmann-Göttlicher aktuell in der Ausstellungsbrücke im St. Pöltner Regierungsviertel. Reste von farbigen Kartons, Broschüren, Stadtpläne, alte Lochkarten, Buchrücken und anderes „gebrauchtes Papier“ mit Spuren der Vergangenheit verwendet Michaela Hofmann-Göttlicher in ihren Werken. Belangloses will sie so in Kostbares verwandeln. Mit Schere und Messer teilt sie das Papier in winzige Teile, schafft neue Formen und bringt es durch Faltung und Biegung in die dritte Dimension, färbt es mit Buntstiften oder Ölkreiden und entwickelt Serien.

Bei der Vernissage sprach Kunsthistorikerin Paula Marschalek einführende Worte. Besichtigt haben die Papierarbeiten von Michaela Hofmann-Göttlicher, die aus der Textilkunst kommt und an der Universität für Angewandte Kunst Wien die Meisterklasse für Tapisserie absolviert hat, auch Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) und Barbara Pernkopf von der Abteilung Kunst und Kultur im Amt der NÖ Landesregierung. Nach der Eröffnung gab es Weine vom Weingut Erwin Winkler zu verkosten.

Die Ausstellung „Dialog mit Papier“ von Michaela Hofmann-Göttlicher läuft in der St. Pöltner Ausstellungsbrücke noch bis Sonntag, 30. April. Geöffnet ist täglich von 8 bis 18 Uhr.

