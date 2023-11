Sakraler Jugendstil im St. Pöltner Museum am Dom

Der Jugendstil war mit rund 20 Jahren eine der kürzesten Kunstepochen. Trotzdem ist sein Einfluss in Österreich, vor allem in Wien, nicht zu unterschätzen. Künstler wie Gustav Klimt, Koloman Moser und Architekt Otto Wagner prägten die österreichische Kunstszene zwischen 1895 und 1915. Die Kirche, so erklärt es Manuela Rechberger vom Museum am Dom, war dem Jugendstil als bürgerlichem Kunststil jedoch eher abgeneigt.

„Wir haben aber etwas genauer hingeschaut“, schmunzelt Rechberger. So hat das Museum am Dom für die Sonderausstellung „Sakraler Jugendstil“ eine Vielzahl von Leihgaben aus österreichischen Pfarrkirchen und Klöstern zusammengetragen und die erste Ausstellung über Sakralen Jugendstil in Österreich seit 111 Jahren auf die Beine gestellt. Und es zeigt sich, dass einige Geistliche doch dem modernen Kunststil gegenüber aufgeschlossen waren.

Wie der bürgerliche überzeugt auch der sakrale Jugendstil mit reduzierten, aber klaren Formen, Nähe zu Natur und der Verwendung neuartiger Materialien. Geometrische, Spiral- und Wellenmotive, Mosaike und Emaille prägen die Werke der Epoche.

Vorzeigestück der Ausstellung ist das Zwettler Kapitelkreuz, das auch auf allen Plakaten zu finden ist. Das Kreuz wurde vom damaligen Abt Stephan Rössler zu seinem 30-jährigen Jubiläum in Auftrag gegeben. Ursprünglich war ein Objekt im neugotischen Stil geplant, allerdings zeigte sich Abt Rössler sehr offen gegenüber der Idee eines modernen Kreuzes.

Das Zwettler Kapitelkreuz wurde 1908 von Ferdinand Andri geschaffen. Foto: Museum am Dom

1907 bis 1908 arbeitete Künstler Ferdinand Andri an dem Entwurf. Auf Wunsch des Abtes wurde eine von ihm gefundene Süßwasserperle an einer besonderen Stelle eingearbeitet. Diese hält nun das Jesuskind als Symbol für die Weltkugel. Das Kreuz ist bis heute in Zwettl in Verwendung.

Obwohl die Ausstellung komplett aus Leihgaben besteht und kein Ausstellungsstück aus dem St. Pöltner Dom stammt, ist die Landeshauptstadt eng mit dem sakralen Jugendstil verbunden. So ist ein beeindruckender Tabernakel-Aufsatz aus der Pfarre St. Pölten-Wagram ausgestellt. Außerdem stammten einige Mitglieder der Wiener Secession, eine Vereinigung bildender Künstler, die den österreichischen Jugendstil prägte, aus St. Pölten.

So auch Ernst Stöhr. Wer vom St. Pöltner Bahnhof in die Innenstadt spaziert, kann das Stöhr-Haus, eines seiner bekanntesten Werke, nicht übersehen. Allerdings widmete sich der St. Pöltner Künstler auch sakralen Inhalten. So stellte er zum Beispiel Moses und den brennenden Dornenbusch oder die Kreuzigung malerisch dar.

Diese Werke, und viele mehr, sind noch bis Mittwoch, 15. November, im Museum am Dom in St. Pölten zu bestaunen. Als letzte Führung gibt es am Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr eine Spezialführung mit Alicia Waldstein-Wartenberg zum Thema „Die Glasmalerei-Werkstatt von Carl Geyling“.