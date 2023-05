Bilder zum St. Pöltner Bauernaufstand

Vor 400 Jahren vollendete Balduin Hoyel seine Ansicht von St. Pölten. Das Stadtmuseum zeigt dazu ab Mittwoch, 31. Mai, eine Sonderausstellung zum Thema „Stadt im Bild“. Mit dem Ölgemälde wollte der Rat der Stadt damals den weit über die Grenzen hinaus bekannten Bauernaufstand um St. Pölten von 1597 festhalten lassen. Das nimmt auch der BSV St.Pölten und präsentiert einen Briefmarken-Block mit drei Motiven.

Darauf zu sehen sind die Stadtansicht von Georg Hoefnagel von 1617. Darauf stellt der flämische Buch- und Miniaturenmaler Georg Hoefnagel auch die auf der Galgenleiten hingerichteten Anführer des Bauernaufstandes und Landsknechte dar.

Die mittlere Ansicht und auch den Hintergrund bildet die Ansicht von Hoyel. Darauf sind aus der Vogelperspektive detailgetreu Gebäude der Stadt, Dörfer in der Umgebung, die Traisen und der Ötscher zu sehen, ebenso die vor den kaiserlichen „Schwarzen Reitern“ fliehenden Bauern.

Den St. Pöltner Taler von 1624 zeigt das dritte Motiv. Er wurde im Münzamt in der Grafheiderischen Mühle beim heutigen Bischofsteich von 1624 bis 1626 geprägt, um während des 30-jährigen Krieges wieder neues „gutes“ Geld in Umlauf zu bringen.

Der ME3-Block ist im Sonderpostamt am Mittwoch, 31. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Stadtmuseum erhältlich, per Bestellung an den BSV St. Pölten, A-3100 St. Pölten, Goethestraße 45 sowie unter heko@bsvstpoelten.at oder 0664/40 40 788.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.