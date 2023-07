Zwei Landeshauptstädte, die füreinander schwärmen

Nicht nur St. Pölten hat heuer mit Stefan Bauer einen neuen Tourismuschef bekommen. In Linz folgte Marie-Louise Schnurpfeil als Direktorin. Die beiden wollen den Austausch zwischen den beiden Landeshauptstädten weiterführen und trafen sich deswegen in St. Pölten.

Nach einer Begrüßung in den offiziellen Amtsräumen lud Bürgermeister Matthias Stadler zum Besuch des Glockenspiels im Rathausturm und zu einem Rundgang durch die Stadt. Auch dem Markt am Domplatz und Herrenplatz wurde ein Besuch abgestattet. Zum fachlichen Austausch der Touristiker Stefan Bauer, Gabi Backknecht und Hoteldirektor Walter Jahn kam es gemeinsam mit Dominik Mesner von der Plattform St. Pölten und Angelika Schopper von Tangente. Eine Einkehr im Rendlkeller in der Kellergasse bildete den Abschluss des Tages, welcher ganz im Sinne des Austauschs stand.

„Frau Schnurpfeil zeigte sich von den Attraktionen und dem Charm St. Pöltens beeindruckt und hat die Einladung zum Kellergassenfest am 11. November begeistert entgegengenommen. Wir erwarten mit Freude eine Linzer Delegation und werden die gute Verbindung zu Linz weiterhin pflegen“, so Tourismusdirektor Stefan Bauer.