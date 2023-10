Neuer Hauptstadtwein soll stark in die Region wirken

Der Hauptstadtwein 2024 kommt wieder aus dem Traisental. Nach dem „Neuen Domplatz“ von der Domäne Wachau wird Spitzenwinzer Markus Huber den edlen Tropfen für das Kulturjahr keltern. Für den Reichersdorfer, den Falstaff schon als Winzer des Jahres auszeichnete, ist es bereits das zweite Mal. Für das Jahr mit dem Kulturfestival Tangente hat er Spezielles geplant. Er will den Landeshauptstadtwein auch „aus der Stadt hinauszutragen“ und die Interaktion mit dem Umland fördern.

Von seinen über 100 Traubenlieferanten aus dem Traisental hat er aus jeder Gemeinde der Regionen einen ins Auge gefasst, der mitpartizipieren soll. Die von ihnen gelieferten Trauben will Huber zusammen mit den eigenen für den nächsten Hauptstadtwein verwenden. Einen Teil des von Huber vinifizierten und abgefüllten Weins ginge dann zur eigenen Vermarktung an die Lieferanten, die fast alle einen Heurigen betreiben. „Somit hätten auch kleinere Weinbaubetriebe, die nie in der Lage wären, den Landeshauptstadtwein zu produzieren, eine Möglichkeit mehr Bekanntheit zu erlangen.“ Wein und insbesondere die Heurigenkultur sieht Markus Huber als perfekte Plattform, um die Vernetzung zu fördern.

„Wir wollen auch in die Region“, sieht Bürgermeister Matthias Stadler das kommende Jahr als Initialzündung, um den Zentralraum besonders zu positionieren. Auch kulinarisch würden sich so noch ganz andere Chancen bieten, meinte er beim Besuch der Weinjury in Reichersdorf. Nach einer kurzen Führung durch den Betrieb, in dem Huber die Trauben aus seinen nach biologischen Richtlinien bewirtschafteten Weingärten verarbeitet, ging es ans Verkosten. Ein Grüner Veltliner in der Art von Hubers „Oberer Steigen“ soll die Gaumen erfreuen, so das Urteil der Jury mit Gastrogrößen wie Elena Rameder vom Aelium, Matthias Strunz von der Gaststätte Figl und Leo Graf, Tourismusdirektor Stefan Bauer, Kulturamtsleiter Alfred Kellner oder Angelika Schopper von der Tangente. Ein außergewöhnlich guter Jahrgang soll es werden, mit einer klassischen Stilistik, blickt Huber voraus. Bei dem ein oder anderen Gläschen als Vorgeschmack wurde auch über den Namen sinniert. Der soll sich ebenfalls an den kulturellen Aktivitäten im kommenden Jahr anlehnen.