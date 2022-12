Ehrenprofessor für Wilhelmsburger Weltall-Forscher Franz Renz

Er ist gebürtiger Wilhelmsburger, stammt von einem Bauernhof im Kreisbachtal, wo er mit seinen sieben Geschwistern, vier Buben und drei Mädchen, unter nicht immer leichten Verhältnissen aufwuchs. Franz Renz war Nummer vier. Jetzt bekam der Wilhelmsburger in der Slowakei zu seinen Titeln Universitätsprofessor, Doktor der technischen Chemie, Diplom-Ingenieur und Ingenieur einen weiteren hinzu. Die Universität Ss. Cyril and Methodius in Trnava ehrte ihn und seine Arbeit mit dem „Doctor honoris causa“.

Unter den Gratulanten fanden sich Vertreter der Österreichischen Botschaft sowie aus Politik und Wirtschaft. Universitätsprofessor Renz wünschten auch die Geschwister Josef und Elsa alles Gute: „Wir sind so stolz auf unseren Bruder.“

Arbeit an Gesteinsproben aus dem All

Renz studierte Technische Chemie, ging 1997 nach Tokio, ist seit 2008 Professor an der Leibniz Universität Hannover am Institut für Anorganische Chemie. Außerdem ist er seit 1998 Mitglied der NASA, hat hier eine hochrangige wissenschaftliche Arbeit entwickelt. MIMOS II dient zur Verbesserung der Erkennbarkeit von Gesteinsproben auf Planeten wie dem Mars. „Der Plan ist, eine Station am Mond zu bauen“, erzählt Renz bei seinem Besuch in Wilhelmsburg bei seiner Mutter. „Ich bin Mitglied im Forschungsteam. Ein japanischer Roboter hat vom letzten Aufenthalt auf einem Asteroiden Gesteinsproben mitgenommen, welche derzeit mit diesem Gerät analysiert werden.“

Renz erzählt dies alles so selbstverständlich und verständlich, wie der Bäcker vom Brotbacken spricht – und doch handelt es sich um eine Erfindung, die Geschichte schreiben kann. Was das Sportliche anbelangt, so hat er die höchste Auszeichnung für altjapanische Selbstverteidigungskünste.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.