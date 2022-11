Kaffee-Ersatz von Hafnerbacherin ist Bio-Produkt des Jahres 2023

Werbung

Hoher Eiweißgehalt, annähernd keine Bitterstoffe, angebaut im Waldviertel – so lassen sich Süßlupinen beschreiben. Die Hülsenfrüchte der Gattung der Schmetterlingsblütler werden von Petra Leitner in ihrem „Dunkelsteiner Rösthaus“ als Ersatzkaffee angeboten.

„Die Süßlupinen sind genießbar und im Geschmack den Kaffeebohnen zum Verwechseln ähnlich und werden auch so geröstet“, erzählt Leitner.

Bio-Produkt des Jahres 2023

Der Unterschied zum herkömmlichen koffeinfreien Kaffee ist, dass die Lupinen bereits von Natur aus kein Koffein enthalten. Bei der „Bio Österreich Messe“ in Wieselburg wurde der Bio-Lupinenkaffee „Da’Biolupi“ als Bio-Produkt des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Zu der Anerkennung äußert die Kaffeeliebhaberin: „Ich hoffe, die österreichische Kaffeehauskultur ist dadurch um den Lupinenkaffee reicher geworden. Chemisch entkoffeinierter Kaffee wird irgendwann von den Getränkekarten der Kaffeehäuser und Restaurants verschwinden, denn ,Da’Biolupi‘ schmeckt auch herrlich im Siebträger. Was 1897 in Südtirol begann – damals übrigens noch bei Österreich – erlebt heute, 125 Jahre danach, nicht zuletzt dank dieser Auszeichnung eine Renaissance in Österreich.“

Vom Thema Kaffee war Petra Leitner bereits als Kind fasziniert und führte mit der Filtermaschine der Eltern Experimente durch. Durch ihre vorherige Tätigkeit als Reisebüroangestellte besuchte Leitner auch viele Kaffeeplantagen in Brasilien und schrieb sogar ihre Englisch-Matura über Kaffee. Sie röstet traditionell mit ihren Sinnen, ohne Unterstützung von EDV.

