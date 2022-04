Lehrling zaubert beim Figl in St. Pölten

Werbung

Von solchen Jungprofis träumen viele in der Gastronomie. Im vierten Lehrjahr zaubert der 18-jährige Philip Pelzer in Küche und Gaststube der Gaststätte Figl in Ratzersdorf als angehender Koch und Restaurantfachmann bei Matthias Strunz und Martin Barasits. Jetzt kochte der „Zauberlehrling“ ein weiteres Mal die Jury beim gleichnamigen Wettbewerb der NÖ Wirtshauskultur ein und holte sich die Auszeichnung in Silber.

Schon in der Mittelschule Prinzersdorf war Pelzer der Einzige der Klasse, der sich fürs Kochen interessierte. Was ihn antreibt? „Die unterschiedlichen Herausforderungen: die Kreativität in der Küche, der Kontakt, das Plaudern mit den Gästen.“

Dass ein großer Freundeskreis und ein Job in der Gastronomie nicht gut harmonieren, ist auch Philip Pelzer bewusst. „Aber wenn man seine Arbeit gern macht, ist das okay. Das Team in der Firma, das sind auch meine Freunde.“

