Menschen aus der Region St. Pölten mit Ehrenzeichen gewürdigt

Zeit für Ehrungen war im NÖ Landhaus. Dabei wurde auch mehreren Menschen aus der Region ein Ehrenzeichen der Republik oder des Landes NÖ für deren Verdienste überreicht.

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bekam Gerhard Pinkernell aus St. Pölten. Er war fast vierzig Jahre Ausschussmitglied der Fachgruppe der Maschinen-, Metallwaren- und Gießereiindustrie der Wirtschaftskammer NÖ, davon fast dreißig Jahre Spartenobmann-Stellvertreter der Industrie und Spartenobmann des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes NÖ in der Industrie sowie rund dreißig Jahre Mitglied des Wirtschaftsparlaments der WKNÖ. Ebenso ist er Geschäftsführer der FCM Beteiligungs GmbH.

„Er hat für die österreichische Wirtschaft Unglaubliches geleistet“, gratulierte Präsident Thomas Schaden für den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband NÖ. Bei der Voith Group habe er in 18 Jahren Vorstandstätigkeit nicht nur erfolgreich Aufträge lukriert, sondern sich auch für die Lehrlingsausbildung eingesetzt. „Für seine jahrzehntelange Arbeit für den Wirtschaftsverband kann gar nicht genug gedankt werden“, so Schaden über Gerhard Pinkernell.

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich wurde Irene Richter aus Gerersdorf verliehen. Die mittlerweile pensionierte HTL-Lehrerin engagierte sich besonders dafür, Mädchen und Frauen für technische Berufe zu begeistern. „Durch ihren Einsatz entstand schon früh das Vorzeige-Projekt ‚HTL4girls‘", lobte beim Abschied in den Ruhestand 2020 Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Richter war auch 13 Jahre lang österreichweite Koordinatorin der ARGE „Gender & Diversity“ an HTLs mit dem Fokus „Mädchen in die Technik“.

Das Silberne Ehrenzeichen des Landes ging an zwei Wilhelmsburger und einen St.Pöltner. Vollblutmusiker Franz Griesler aus Wilhelmsburg ist unter anderem als Musikschul-Lehrer, Chordirektor und in einigen weiteren Ensembles engagiert. Der Wilhelmsburger Rudolf Lurger war Leiter des Referates für Verkehr und Einsatz beim Bezirkspolizeikommando und ab 2009 bis zum Pensionsantritt im September Inspektionskommandant in Ober-Grafendorf. Zudem war der Vorsitzende der Naturfreunde Wilhelmsburg auch Vorsitzender-Stellvertreter der Landesorganisation. Chefinspektor Edgar Parzer aus St. Pölten ist als Leiter der Einsatzabteilung 2 in der Landespolizeidirektion NÖ ebenso mit dem Silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet worden.

Bund ehrte Landespolitiker aus dem Bezirk

Das Große Silberne Ehrenzeichen der Republik bekamen ingesamt 16 Landespolitikerinnen und - politiker. Unter ihnen auch zwei lange Jahre im Bezirk wirkende Persönlichkeiten aus dem Pielachtal.

Landwirtin Doris Schmidl aus St. Margarethen sitzt seit über zehn Jahren für die ÖVP im Landtag. „Als Familiensprecherin im NÖ Landtag und Obfrau des NÖ Familienbundes kenne ich Doris Schmidl als vehemente Kämpferin für die Anliegen der Familien“, lobte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Überreichung des Ehrenzeichens. Das Engagement von starken Frauen wie Doris Schmidl habe den Turbo für den bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung möglich gemacht.

Ebenso ausgezeichnet wurde Ex-Landtagsabgeordneter Erich Königsberger. Der Polizist im Ruhestand aus Ober-Grafendorf war 15 Jahre lang Landtagsabgeordneter der FPÖ und auch Klubobmann-Stellvertreter. Bis zu seinem Rückzug 2021 war er zudem über 20 Jahre lang Bezirksobmann der FPÖ. Ebenso war er im NÖ Zivilschutzverband als Vizepräsident engagiert.