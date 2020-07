Eine regennasse Straße und vermutlich nicht angepasste Fahrbahngeschwindigkeit wurden einem Pkw-Lenker zum Verhängnis.

Der 46-Jährige verlor am Donnerstagabend in der Austraße die Kontrolle über seinen 5er-BMW. Dabei kollidierte er mit einem Betonsockel neben dem Bahndamm. Das Fahrzeug überschlug sich und landete am Dach.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Feuerwehr St. Pölten-Viehofen barg den schwer beschädigten Wagen. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.