St. Pöltner Fußgängerzone wird erweitert

Zwischen 25. und 29. Juli werden die Schilder enthüllt. Dann ist die Fußgängerzone um ein ganzes Stück gewachsen. Autofrei wird damit nicht nur der Domplatz. Die Fußgängerzone verlängert sich dann auch in der Wiener Straße bis zur Kreuzung mit der Lederergasse.

Die Ranzonigasse zwischen Hofstatt und Wiener Straße, die Alumnatsgasse zwischen Fuhrmannsgasse und Wiener Straße und die Grenzgasse fallen ebenso in die neu geschaffene autofreie Zone (siehe Grafik).

Foto: Verkehrs- und Strafamt, mapcreator.io/OSM.org

Die Einbahn in der Schmiedgasse wird dadurch umgedreht. Die Zufahrt zu den Behindertenparkplätzen ist mit Ausweis weiter möglich. Für Lieferverkehr, Taxis gelten die selben Regeln wie für die übrige Fußgängerzone.

Die Stadt erhofft sich dadurch mit der Öffnung des Alumnatsgarten sowie der Umgestaltung des Domplatzes eine Verkehrsberuhigung und eine Aufwertung für die Fußgänger. Zudem sei die bereits eine Vorbereitung auf die veränderten Verkehrsströme, die die Umgestaltung des Promenadenrings mit sich bringt.

ÖVP und FPÖ fordern Parkplatz-Lösung, SPÖ erinnert an 130 neue Garagenplätze

Kritik an der Neuregelung kommt von der St. Pöltner VP-Sitze sowie FPÖ-Klubobmann Klaus Otzelberger. „Matthias Stadler und die SPÖ-Stadtregierung brechen die Domplatz-Beschlüsse des Gemeinderats. Diese sehen klar vor, dass eine Sperre des Domplatzes für Pkw nur mit entsprechenden Ersatzparkflächen vorgenommen werden dürfen", so Vizebürgermeister Matthias Adl und VP-Klubobmann Florian Krumböck.

Sie fordern eine Aussetzung der Pläne bis zur Realisierung der Bischofsgarten-Garage. Sollte es zu keinem Umdenken kommen, will Krumböck zumindest ein Umdenken in Sachen Rathausgarage. Für kurze Erledigungen sollte dort wieder die erste Stunde gratis sein und nicht die zweite.

"Ein autofreier Domplatz wird weitere Kunden in Einkaufszentren vertreiben", meint FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger. Solange in unmittelbarer Nähe kein alternativer Parkplatz geschaffen wurde, müssten die Parkplätze erhalten bleiben. Otzelberger fordert eine Bürgerbefragung zu dem wichtigen Thema.

ÖVP und FPÖ hätten anscheinend die Entwicklungen verschlafen, entgegnet die Stadt-SPÖ. Schon vor Jahren seien mit dem Cityparken am Bahnhof neue Stellplätze im Ausmaß des Domplatzes fünf Gehminuten entfernt geschaffen worden. Im Karmeliterhof würden zudem bald über 130 Parkplätze zur Verfügung stehen und mit der Garage unter dem Bischofsgarten noch zusätzliche geschaffen. Des Weiteren sei der Domplatz momentan nicht autofrei, sondern eine Baustelle, die rechtlich gar nicht befahren werden darf. "Die Karmeliterhof-Parkplätze werden in Betrieb gehen bevor die Bauarbeiten am Domplatz abgeschlossen sind. Somit ist der Gemeinderatsbeschluss mehr als erfüllt und konsequent umgesetzt", betont Bürgermeister Stadler.

