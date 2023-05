Thomas Brezina besuchte Thalia St. Pölten

Schon weit vor 15 Uhr war die Vorfreude in der Buchhandlung Thalia in der Linzer Straße groß: Denn Thomas Brezina lud zu einer Signierstunde. Mit im Gepäck hatte er sein neues Buch „Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will“ - eine persönliche Geschichte, die er anlässlich seines 60. Geburtstages veröffentlichte. Doch natürlich konnte man sich auch andere Bücher signieren lassen.

Als allererstes in der Schlange stand die fünfjährige Lena aus Purkersdorf. Sie ist ein großer Fan von Thomas Brezina und lernt gerade erst lesen. „Tom Turbo“ schaut sie sehr gerne - passend dazu holte sie sich ein Autogramm von dem Autor-Star mit einem „Tom Turbo“-Buch.

