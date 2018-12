Wer in den Morgenstunden an der B1a unterwegs ist, der weiß, dass man einige Minuten extra für den Weg in die Arbeit einplanen sollte – wegen des Staus beim Metro-Kreisverkehr. Erste Maßnahme dagegen sind Fahrbahnmarkierungen, die die Autofahrer dazu bringen sollen, den Kreisverkehr nicht abzukürzen. Dadurch soll die Flüssigkeit des Verkehrs verbessert werden.

„Etwas besser ist der Verkehrsfluss geworden, aber gerade in der Morgen- und Abendspitze ist es noch immer nicht zufriedenstellend“, weiß Gerhard Fichtinger von der Landesverkehrsabteilung. Für eine endgültige Beurteilung sei es aber noch zu früh – dafür werde noch der Winter abgewartet. „Vielleicht haben sich die Leute dann daran gewöhnt. Außerdem führt Schnee zu einem anderen Fahrverhalten“, so Fichtinger.

Verbessert sich die Situation dann nicht, müsse man über eine neue Verkehrslösung nachdenken. „Überlegungen dazu gab es ja schon, bevor die Markierung angebracht wurde“, so Fichtinger, der aber betont, dass eine andere Regelung nicht so einfach sei: „Weil diese auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Stadt haben würde.“