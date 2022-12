St. Pöltens Verein für die Kleinen wurde 70 und sammelt Spenden

Werbung

Die Unterstützung von Eltern und Kindern in schwierigen Lebenslagen ist die Mission der St. Pöltner Babyhilfe. Diese verfolgt der Verein nun schon seit 70 Jahren. Zu diesem Anlass luden Vorsitzender Thomas Eiwegger und Sabine Wagner-Simhandl zu einer Charity-Veranstaltung im „raiffeisen corner“.

Sabine Wagner-Simhandl gab Einblicke in zwei der Projekte der Babyhilfe. „Teen Mum & Dad“ unterstützt junge Eltern mit schwierigen Ausgangssituationen. Die tiergestützte Heilpädagogik auf der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten kann Kinder dabei unterstützen, in der Genesungsphase rasch wieder an Mobilität zu gewinnen.

„Für Projekte wie dieses braucht es natürlich finanzielle Mittel“, so Thomas Eiwegger, Primar der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin. Zu diesem Zweck gibt es auch eine Fotoaktion. Gegen eine Spende bekommt man einen Fotodruck, zur Verfügung gestellt von Hartlauer. Infos unter: babyhilfe.net/projekte/fotoaktion

