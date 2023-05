Bäder in der Region St. Pölten sind gerüstet

Nach und nach öffnen die Freibäder, aber auch in der Naturbadeanlage in Pyhra wird gebadet.

In Pyhra begann die Badesaison am 1. Mai. Um 14 Uhr sprang Bürgermeister Günter Schaubach selbst ins Wasser und eröffnete damit die Saison. Schon jetzt hat die Gemeinde 1.500 Saisonkarten verkauft. „Daran sieht man, wie beliebt das Bad in Pyhra und auch der Region ist, weil die Badegäste teilweise auch von weit herkommen, weil es sonst kaum solche Naturbadeanlagen gibt“, freut sich Schaubach. Neu ist heuer der im Sommer für alle offene Freizeitraum, der im Winter als Jugendraum dient. Dort können Badegäste Billard oder Tischfußball spielen. Auch die Terrasse des Lokals wurde etwas vergrößert. „Durch den erst vor wenigen Monaten eröffneten Zubau ist es heuer die erste Saison für das Restaurant am See von Lukić“, informiert Schaubach. Im Vorfeld wurde in die Technik investiert, außerdem gibt es frischen Sand für den Kinderspielplatz und einige kleinere Verbesserungen rund um die Anlage.“

Auch in Wilhelmsburg darf schon gebadet werden. „Aufgrund der großen Nachfrage wird das Angebot der 25-Euro-Saisonkarte im Parkbad Wilhelmsburg wieder aufgenommen“, sagt der zuständige Referent SPÖ-Stadtrat Peter Reitzner. Diejenigen, die schon eine Karte besitzen, können diese bei der Kassa neu aufladen. Es gibt auch wieder eine Kooperation mit Hainfeld: „Unsere Saisonkarte kann auch im Hainfelder Freibad verwendet werden“, so Reitzner.

In Vorbereitung auf die Badesaison mussten die Pumpen getauscht werden. Die alten wurden gegen energiesparende, drehzahlgesteuerte Pumpen ersetzt. Die Multisportanlage wird gerade finalisiert, auch der Bereich hinter dem Parkbad wurde neu gestaltet, um die Wärmepumpe vor Vandalismus zu schützen und dem Personal die Zufahrt mit größeren Autos zu erleichtern. 64.000 Euro beschloss der Gemeinderat dafür in seiner letzten Sitzung.

„Das Parkbad-Personal wird durch Ferialpraktikanten in Form einer Beckenaufsicht unterstützt – denn die Sicherheit hat oberste Priorität“, so der Tenor der Badbetreiber.

Unmut herrscht hingegen bei Duško Lukić, dem Pächter und Betreiber des Badrestaurants. „Die Stadtgemeinde hat jahrelang einen Pächter für das Parkbad gesucht. Das familiäre Klima mit den Angestellten im Parkbad sowie das gute Verhältnis mit Rudi Ameisbichler waren ein wichtiger Aspekt für mich, das zu übernehmen.“ In den ersten beiden Jahren habe er über 120.000 Euro in Umbau und Renovierung investiert. Jetzt seien einige wenige Stadträte auf die Idee gekommen, den Mietvertrag, der seit 17 Jahren gleich war, um 70 Prozent zu erhöhen. „Das letzte Jahr im Parkbad war für mich finanziell sehr schwer zu stemmen, denn auch die Energiekosten sind auf das Fünffache gestiegen“, sagt Lukić. Ein Umstimmungsversuch fruchtete nicht. Bleiben will er trotzdem: „Nach so einer hohen Investition kann ich das Parkbad, in dem ich es liebe zu arbeiten, nicht so leicht aufgeben.“ Änderungen wird es aber geben. Er steigt auf Selbstbedienung um, die Speisekarte wird verkleinert und die Preise werden angepasst.

In Böheimkirchen öffnet das Freibad bei entsprechender Witterung Mitte Mai wieder seine Becken. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Neu hingegen ist die Pächterin für das Badbuffet. Marion Doleschal wird kleine warme Gerichte wie Würstel, Schnitzelsemmeln, Langos und Pommes, aber auch kalte Snacks, Getränke und natürlich Eis anbieten. „Wir versuchen, so viel wie möglich regional einzukaufen, und freuen uns schon, unsere Gäste verwöhnen zu dürfen“, so die neue Betreiberin.

Beliebtes Ausflugsziel in der Region ist auch das Erlebnisfreibad Kirchberg, das traditionell um das Pfingstwochenende herum öffnet. Auch heuer also, je nach Wetterlage, Ende Mai oder Anfang Juni. „Auf der Liegewiese wird eine neue und frei stehende Umkleidekabine für die Badegäste errichtet. Die alte Kabine war schon desolat“, berichtet Amtsleiter Hannes Karner. Die Kartenpreise wurden wegen der gestiegenen Betriebskosten erhöht.

Bereits geschwommen werden kann im Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf. Der Bauhof hat die See-Umgebung bereits für die Badesaison hergerichtet, das Gras geschnitten und den Sandplatz hergerichtet. Einzig die Sonnensegel beim Liegebereich müssen noch aufgestellt werden. Beliebt ist der See auch bei Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern, denn es gibt eine Hundezone.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.