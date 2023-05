Citysplash in St. Pölten: Erste Besucher trotzten Regen

Regen statt erhofftem Sonnenschein erwartete die Badegäste des St. Pöltner Citysplash in den ersten Stunden der Eröffnung vergangenen Samstag. Das war aber für einige wetterfeste Besucherinnen und Besucher kein Grund, sich nicht ins kühle Nass zu stürzen. Bei den wohl temperierten Becken war es im Wasser sogar wärmer als draußen.

„Ich genieße die Ruhe beim Schwimmen, wenn nur wenige Personen im Schwimmbad sind. So hat man Platz und kann trainieren“, sagt Gerhard Marhofer aus Kirchstetten, der dreimal in der Woche das Citysplash besucht. Er freut sich besonders, dass das Bad als eines von wenigen auch an verregneten Tagen geöffnet hat.

Dem stimmt auch Christine Ettenauer aus St. Pölten zu. „In der Zeit, als das Schwimmbad umgebaut wurde, musste ich auf andere Bäder ausweichen. Sobald Schlechtwetter angesagt war, haben diese oft gar nicht mehr geöffnet“, sagt sie. Die beheizten Becken und das freundliche Personal des erst seit neun Jahren neu eröffneten Freibades runden für Ettenauer das Badevergnügen ab. „Ich war schon in vielen Freibädern in ganz Österreich und finde, das hier ist das schönste – von der Leitung über das Personal bis zur Sauberkeit“, schwärmt die Besucherin, die, wenn es für sie möglich ist, jeden Tag in St. Pölten schwimmen geht. Besonders angetan hat es ihr das Schwimmkursangebot. So hat sie mit 65 Jahren beschlossen, das Kraulen neu zu lernen. „Ich hatte Angst, ich könnte schief angeschaut werden, wenn ich in meinem hohen Alter auf die Idee komme, Schwimmen zu lernen. Das Gegenteil war der Fall und ich wurde von einer sehr netten Schwimmlehrerin unterrichtet“, erzählt sie.

Saison im Bad geht bis 10. September

Becken, Rutschen und Liegewiesen stehen seit dem Wochenende im städtischen Freibad bis Sonntag, 10. September, täglich von Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr bereit. Frühschwimmen ist täglich schon von 7 bis 9 Uhr möglich. Badeschluss ist um 19.30 Uhr. Der Preis der Tageskarte ist gleich geblieben und beträgt für Erwachsene 5,60 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 3,90 Euro.

Tipps für die Anreise ins Freibad: Die Lup-Buslinien 7 oder 8 halten bei der Handel-Mazzetti-Straße 2. Für alle, die mit dem Auto kommen, gibt es Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Und auch Fahrradständer gibt es direkt vor dem Citysplash.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.