Für die 146 Freibäder in Niederösterreich verlief die Sommersaison unter anderem aufgrund des schlechten Wetters, strengeren Auflagen und der 3G-Regel durchwachsen. Viele Auflagen, wie die Abstandsregel, waren für die Betreiber gut umsetzbar, jedoch gab es bezüglich der 3G-Regel anfangs oft Wortgefechte mit den Gästen im Kassenbereich.

An die Kapazitätsgrenzen kamen die Freibäder nicht, was auch damit zusammenhängt, dass ein Urlaub am Meer dieses Jahr wieder möglich war, viele Menschen vermehrt in Bächen und Teichen baden gingen und immer mehr private Pools gebaut werden. Der Besucherrückgang blieb bei 30 Prozent, verglichen mit dem Jahr 2019. „Es gab viele Herausforderungen, aber unter dem Strich verlief der Sommer für die heimischen Freibäder nicht schlechter als 2020“, erklärt Kurt Staska, Sprecher der Bäder in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Für den kommenden Herbst und Winter hoffe man auf wenige Beschränkungen für Hallenbäder und Thermen.