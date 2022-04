Badesaison startet St. Pölten: Citysplash und Seen bieten bald Spaß rund ums Nass

Lesezeit: 2 Min Max Steiner

Bald kann hier wieder geplanscht werden: Im Citysplash St. Pölten Foto: Straubinger

C itysplash eröffnet am 1. Mai ohne Einschränkungen. See bekommt neuen Steg und Beachvolleyball-Platz.

Das Citysplash öffnet fast schon traditionell am 1. Mai seine Tore. Bis dahin wird im Freibad noch die Traglufthalle abgebaut und bis Oktober sicher verstaut. Unter ihr schwammen auch im Winter regelmäßig rund 550 Personen. Abgesehen vom Wetter ist der Badespaß in der neuen Badesaison wieder unbeschränkt – Zugangsbeschränkungen und Maskenpflicht sind passé. Eine Vollpreis-Tageskarte kostet heuer 5,60 Euro. Alle Tarife und Ermäßigungen sind auf www.st-poelten.at/citysplash zu finden. Es gibt auch wieder Saisonkarten. Der Kartenvorverkauf läuft bis Samstag, 30. April, 10 bis 16 Uhr. Tickets können zudem online gekauft werden unter shop.stp-baeder.at . Mehr Platz für sportliche Betätigung im Sommer hat der Gemeinderat gerade für den Ratzersdorfer See beschlossen. Dort wird ein vierter Beachvolleyball-Platz gebaut. Außerdem wird es einen zusätzlichen Einstieg geben. Ein Steg wird jetzt auch im Süden bei der Seelounge montiert.

