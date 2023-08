Beim Creativshop gibt es wieder einen Hager

St. Georgen hat wieder einen Hager. Nach einem halben Jahr öffnete der Standort beim Creativshop erneut seine Türen. Die Pause habe man genutzt, um ein neues Team zu formieren, heißt es von der Bäckerei. Drei Personen arbeiten jetzt in der Filiale. „Besonders stolz sind wir auf unseren engagierten Filialleiter Daniel, der bereits bei unserem Kollegen Florian Hink an diesem Standort tätig war. Seine Leidenschaft für die Gastronomie und seine Nähe zu den Kunden zeichnen ihn aus, wie er uns gegenüber betonte und bei der Eröffnung bereits unter Beweis stellte.“

Die Filiale war bereits fertig eingerichtet, weswegen die Wiedereröffnung schnell über die Bühne gehen konnte. Die Kundschaft würde besonders die Möglichkeit schätzen, nach einem Einkaufsbummel noch ein wenig in der Bäckerei zu verweilen.

Erst Anfang des Jahres eröffnet Hager einen komplett neuen Standort am Bahnhof St. Pölten: „Gutes von Gestern“ bietet vergünstigte Ware vom Vortag an. Vor allem Schulkinder und Firmen würden das Angebot nutzen. Zum geschlossenen Standort in der Josefstraße gibt es noch keine neuen Informationen. Der Bankomat ist trotzdem weiter zugänglich.

Die Wiedereröffnung feiert die Bäckerei mit einem Fest. Freitag, 25. August, wird ab 12 Uhr entspannt ins Wochenende gefeiert. Samstag, 26. August, geht um 9 Uhr das Hager-Creativfest los mit Mal- und Bastelstationen, Live-Musik und mehr bis 14 Uhr.