Er kam am Samstagabend auf der L82 aufgrund von Streusplitt in einer Rechtskurve zu Sturz. Zwei Männer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der 54-Jährige wurde vom Hubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei mit.