Das Gym in der Josefstraße bekommt den letzten Feinschliff, HTL und HAK zählen zu den modernsten Schulen des Landes. Jetzt warten nur noch die Lehrer und Schüler der Bildungsanstalt für Elementar- und Sozialpädagogik (BAfEP/BASOP) auf den lang ersehnten Um- und Zubau. Seit Jahren wird dort in Containerklassen unterrichtet.

„Der Architektenwettbewerb hätte schon Anfang 2018 starten sollen“, erzählt Direktor Friedrich Gonaus. Im kommenden Schuljahr könnte es nun endlich ernst werden. „Ich habe persönlich bei Bildungsminister Faßmann interveniert“, berichtet Bürgermeister Matthias Stadler. Eine Antwort stehe noch aus. Auf NÖN-Anfrage heißt es aus dem Ministerium aber, dass die Sanierung für das Schuljahr 2018/2019 vorbereitet werde.

Notwendig wäre der Um- und Zubau dringend. Denn auch die Container, in denen vier Klassen untergebracht sind, wird es nicht mehr lange geben. „Ich habe vom Landesschulrat erfahren, dass die Genehmigung dafür bald ausläuft“, berichtet Gonaus. Für das neue Schuljahr werden stattdessen Räume in der ehemaligen Informatik-HTL am Europaplatz gemietet.

„Diese sollen im Herbst adaptiert und im Winter bezogen werden“, erklärt Gonaus. Damit trotz der Entfernung zum Hauptgebäude nicht zu viel Zeit verloren geht, sollen dort die Werk- und Zeichenräume untergebracht werden. „In den Kreativ-Fächern werden immer Blockeinheiten abgehalten, wir können so verhindern, dass durch das Wandern der Unterricht zu kurz kommt“, sagt Gonaus.

Wann wieder alle Schüler im Hauptgebäude lernen können, traut sich der Direktor nicht einzuschätzen: „Ich hoffe auf einen baldigen Projektbeginn, wage aber keine Prognose, man kennt diese Spielchen ja aus der Josefstraße.“