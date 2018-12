„Die Schutzzonen in St. Pölten haben sich bewährt“, ist Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler überzeugt. Daher sei es sinnvoll, diese auch im kommenden Jahr zu verordnen – sowohl für den Bahnhofsbereich als auch für den Sparkassenpark. Nach einer Unterbrechung in der Ferienzeit gelten sie wieder ab 7. Jänner.

Die Schutzzone bietet der Polizei mehr Möglichkeiten zum Einschreiten. Rund um den Bahnhof gibt es sie fast durchgehend bereits seit Anfang 2015. Heuer wurden dort bislang über 40 Betretungsverbote ausgesprochen. Für den Sparkassenpark verordnete sie die Landespolizeidirektion erstmals im heurigen November. „Wir haben im Parkbereich in knapp zwei Monaten sieben Wegweisungen und damit einhergehende Betretungsverbote ausgesprochen, die großteils in Zusammenhang mit Drogendelikten standen“, erklärt Bäuchler. Während der kalten Jahreszeit sei es dort aber auch so ohnehin ruhiger. „Auch wegen ,Weihnachten im Park‘ gab es weniger Platz für Kriminelle“, weiß der Stadtpolizeikommandant.

„Wir haben im Sparkassenpark in knapp zwei Monaten sieben Wegweisungen ausgesprochen.“Franz Bäuchler, Stadtpolizeikommandant

Noch nicht ganz geklärt ist, ob die Schutzzone beim Sparkassenpark leicht vergrößert wird. „Wir sprechen hier von kleinen Änderungen, da die Szene durch die Verordnung teilweise ausgewichen ist“, so Bäuchler.

Diese Verlagerung knapp außerhalb der Schutzzone konnte auch Walter Wögerer von der Sparkasse, der Eigentümerin des Parks, beobachten. Prinzipiell ist Wögerer aber überzeugt, dass die Schutzzone dem Park guttue. „Die Situation hat sich seither schon ein wenig verbessert.“ Die Sparkasse arbeite darüber hinaus weiterhin an einem Konzept und an neuen Veranstaltungen, um den Park mehr zu beleben.