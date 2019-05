Die Einführung einer „Grünen Zone“ nördlich des Bahnhofs rückt einen Schritt näher. Das Verkehrsplanungsbüro TraffiX, das im Auftrag der Stadt die Parkplatzsituation untersucht hatte, kam zum Ergebnis, dass eine gebührenpflichtige Parkzone sinnvoll wäre.

Die „Grüne Zone“ – es wäre nach jener im Seengebiet die zweite in St. Pölten – soll vor allem die Anrainer rund um das Krankenhaus, die FH und hinter dem Bahnhof entlasten. „Dort lag die Auslastung laut Studie untertags bei mindestens 89 Prozent“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. Über 80 Prozent betrage sie auch noch in entlegeneren Straßen der untersuchten Zone, die im Süden bis zum Bahnhof, im Osten bis zur Au straße, im Westen bis zur Rendl-Keller-Gasse und im Norden bis zum Sturm-19-Platz reicht. Gleichzeitig stellten die Studienautoren zahlreiche freie Stellplätze in den Parkhäusern fest. Die Stadt erhofft sich einen Lenkungseffekt durch die „Grüne Zone“ von den Straßen Richtung Garagen.

Anrainer sind gefragt

Ob die gebührenpflichtige Parkzone eingeführt wird, liegt laut Stadler dann an den Anrainern. Vermutlich noch im Mai wird es ein erstes Treffen mit Bürgern geben. Dort wird nicht nur die Studie präsentiert, es soll sich auch herausstellen, wie die Betroffenen darüber denken. Weitere Termine sollen folgen.

Wie viel Bewohner- und Tagestickets in der „Grünen Zone“ kosten könnten, steht laut Stadler derzeit noch nicht fest. Die Akzeptanz kostenpflichtiger Dauerparkkarten werde aber sicher ein Knackpunkt der Anrainer sein „Wir wollen uns damit keine goldene Nase verdienen“, betont Stadler. Bei den Tagestickets müsse man einen Mittelweg finden: Die Preise sollen weder Grund für Abzock-Vorwürfe sein, noch so niedrig, dass es keinen Lenkungseffekt gibt.