Bahnhofplatz Rauchmelder verhinderte gerade noch Wohnhaus-Brand in St. Pölten

Eine Zigarette dürfte Laub in einem Lichtschacht entzündet haben. Der Rauch zog durchs Wohnhaus beim Bahnhof und löste schließlich den Alarm aus. Foto: FF St. Pölten-Stadt

V ermutlich durch eine weggeworfene Zigarette brannte Laub in einem Lichtschacht. Der Rauch zog im Wohnhaus am Bahnhof durch den Kellner ins Stiegenhaus. Dort schlug der Brandmelder an und alarmierte rechtzeitig die Feuerwehr.