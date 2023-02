Ball der Roten Nelken ist zurück

Der Ball der Roten Nelken füllte das Kulturhaus Wagram fast vollständig. Aus ganz Niederösterreich kamen Unterstützer und Mandatare der Sozialdemokratie, um den Abend gemeinsam zu feiern.

Eröffnet wurde der Ball mit einer Tanzvorführung des Europaballetts St. Pölten, welches die Gäste mit dem Donauwalzer in Ballstimmung brachte. Für die weitere musikalische Umrahmung sorgten „die Romantiker“, welche bis zwei Uhr früh aufspielten. Eine Besonderheit des Rote Nelken Balls ist, dass der Reinerlös der Veranstaltung traditionsgemäß an einen wohltätigen Verein gespendet wird. In diesem Jahr wird damit das Rote Kreuz St. Pölten unterstützt.

Nach der zwei jährigen Pause des Balls freute sich auch Bürgermeister Matthias Stadler über die Wiederkehr der Veranstaltung. „Wir wollten den Rote Nelken Ball unbedingt in die Zukunft tragen. Traditionen wie diese gehören gepflegt und aufrechterhalten“, so der Bürgermeister.

Einen besonderen Dank richtete Stadler auch an seinen Stellvertreter, Vizebürgermeister Harald Ludwig. Ohne seinen Einsatz und seine Organisation sei der Ball nicht zu stemmen gewesen.

