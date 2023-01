HTL tanzte im VAZ: St. Pöltner Ball-Legende ist zurück

Legenden werden nicht nur in Büchern geschrieben, sondern auch im St. Pöltner Nachtleben. Der HTL-Ball als Pflichtevent der St. Pöltner Tanz- und Unterhaltungsszene ist wohl eine davon. Deshalb eröffnete Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den HTL-Ball im VAZ St. Pölten mit dem Spruch „Die Legende ist wieder zurück“ und läutete damit nach zweijährigem Aussetzen die Wiederkehr des größten Schulballes in Niederösterreich ein. Die Freude angesichts des Wiederauflebens der HTL-Ball-Tradition war unter den Ballgästen bemerkbar, die sofort auf die Tanzflächen des Veranstaltungsgebäudes stürmten.

Mit der Tanzband „Schikaria“, den MilleniumDancers, der schuleigenen Band und der Ö3-Disco war das musikalische und tänzerische Angebot reichlich und hielt für jeden Geschmack etwas bereit. Aber nicht nur für Tanzlaune war gesorgt, sondern auch für Abwechslung an den Bars. Sowohl an den Bartheken an den Tanzflächen als auch im ruhigeren Ambiente des Irish Pubs bei „Paddy & The Pints“ oder der Vinothek, konnten sich die Gäste Erfrischungen holen. Die Legende des HTL-Balls St. Pölten wird also mit beschwingter Party-Feder weitergeschrieben.

