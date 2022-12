Schnell sein für den Nussknacker vom Europaballett St. Pölten

„Für unsere Eleven ist es ein unvergessliches Erlebnis, mit fantasievollen Kostümen und gemeinsam mit ihren großen Vorbildern, dem Corps de Ballet, vor hunderten Menschen auf der Bühne zu tanzen“, freut sich Michael Fichtenbaum, Künstlerischer Leiter des Europaballetts, auf die Vorstellungen von "Der Nussknacker" im Theater des Balletts. Sechs familienfreundliche Vorstellungen (zwei davon sind bereits ausverkauft) für Groß und Klein finden ab 16. Dezember in Wagram statt.

Inszenierung und Geschichte

"Der Nussknacker" ist einer der schönsten Ballettklassiker weltweit, der vom Europaballett zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky getanzt wird. Fichtenbaum inszeniert dieses berühmte Werk, angelehnt an die Inszenierung 1975 an der Wiener Staatsoper von Juri Grigorovits, einem der berühmtesten und bekanntesten Ballettchoreografen.

Erzählt wird die Geschichte der Familie Stahlbaum, die am Weihnachtsabend alle ihre Bekannten mit ihren Kindern zum Fest lädt. Onkel Drosselmayer beschenkt Fritz, den jüngsten Sohn der Familie, mit einem hölzernen Nussknacker. Fritz ist verärgert und lehnt das Geschenk ab. Marie, seine Schwester, hat Mitleid mit der hölzernen Puppe und nimmt sie an sich. Sie schläft mit ihr vor einem Baum ein und in ihren Träumen verwandelt sich der Nussknacker in einen wunderschönen Prinzen. Allerdings will der Mausekönig diese Verbindung zerstören und so entsteht ein Kampf zwischen dem Nussknacker und dem Mausekönig. Mäuse, Soldaten und viele Puppen begleiten diesen Traum, der zeigt, dass es die innere Schönheit ist, die wirklich zählt.

Termine

16. Dezember, 18 Uhr (ausverkauft)

17. Dezember, 17 Uhr (ausverkauft)

18. Dezember, 16 Uhr

21. Dezember, 18 Uhr

22. Dezember, 18 Uhr

23. Dezember, 18 Uhr

