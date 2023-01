Endlich wieder alles Walzer

Auffallend viele junge Menschen folgten der Einladung der Stössinger Kameraden in den Veranstaltungssaal in Hendelgraben. Zu den Klängen von „Music4dance“ schwangen die Besucher bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein und genossen die Küche von Alex Eder und seinem Team. Auch viele Feuerwehr-Kollegen aus den umliegenden Gemeinden fanden den Weg in die Feiastö. „Wir freuen uns sehr, dass nach langer Pause so viele Gäste den Abend mit uns verbracht und mit ihrem Kommen die Arbeit der Feuerwehr unterstützt haben“, so Stössings Kommandant Franz Rumel.

