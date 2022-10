Das Parkett ist wieder eröffnet

Über zwei Jahre verstaubte die Ballgarnitur jetzt in den Schränken. Doch die Saison ist wieder eröffnet – das Mary-Ward-Privatgymnasium und das Gymnasium Josefstraße machten es vor (siehe auch Seite 26). Noch trauen sich aber nicht alle, sich dem ungetrübten Ballvergnügen hinzugeben.

Für den Landeshauptstadtball laufen die Abstimmungsgespräche noch auf Hochtouren. Die Stadt verweist auf zahlreiche Unsicherheitsfaktoren wie die Energiepreise und generelle Teuerung, den Personalnotstand in der Gastronomie sowie die pandemische Entwicklung.

Sind bis in die Zehenspitzen motiviert!“ Armin Haiderer HTS St. Pölten

In den ersten Dezemberwochen entscheidet HTL-Direktor Martin Pfeffel dann, ob er den HTL-Ball abhalten will oder nicht. Anders als beim Landeshauptstadtball könnten sie etwas kurzfristiger entscheiden und wären flexibler in der Planung. Auf jeden Fall wird er sich den geltenden Bestimmungen des Gesundheitsministeriums beugen. Aber Covid ist nicht das einzige Unsicherheitskriterium. Die Energiepreisentwicklung ist unklar und gerade bei einer Location wie dem VAZ könnte das sehr teuer werden. „Ich hoffe auf einen positiven Trend beim Energiemarkt und auf Förderungen für Veranstaltungshäuser wie das VAZ, vielleicht in Form eines Energiepreisdeckels“, sagt Pfeffel. Wenn, dann würde Pfeffel den 28. Jänner anpeilen.

Das wäre aber nicht der letzte Schulball der Saison: Die HTS lädt am 4. März ein. Typisch für die Schule mit vielen kulinarischen Highlights. „Unsere beiden vierten Klassen sind nach der langen Ballabsenz bis in die Zehenspitzen motiviert!“, so Armin Haiderer.

Covid-Konzept

für den Seniorenball

Auf Corona würden sie in der Planung derweil keine Rücksicht nehmen. „Wir sind frohen Mutes. Denn die Menschen haben mittlerweile in Sachen Corona gelernt, spontan und flexibel mit den Maßnahmen umzugehen. Wir sollten aufhören, uns deswegen ständig Sorgen zu machen.“ Dementsprechend wird sich das Corona-Konzept – sofern nötig – nach den aktuellen Bestimmungen ausrichten.

Ein eigenes Sicherheitskonzept in Absprache mit der Gesundheitsbehörde entwickelt gerade das Organisationsteam des Seniorenballs . Die laden am 18. Jänner von 14 bis 20 Uhr ins VAZ. Tanzeinlagen der Tanzschule „Chris“, Live-Musik des „PT Art Orchester“, eine Tombola und noch viel mehr bilden das Rahmenprogramm. „Mit tausenden Besuchern hat sich der Seniorenball im VAZ St. Pölten zur größten Tanzveranstaltung für Senioren im Raum Niederösterreich entwickelt“, berichtet Johannes Reichl vom VAZ-Marketing.

Scheidungsstand beim BORG-Ball

Keinen Ball wird das BORGL veranstalten, das hat aber weder mit Covid noch den Energiepreisen zu tun. Die Schüler würden einfach von zu weit herkommen, als dass sich ein Event auszahlen würde. Außerdem hätten sie viele Abwesenheiten durch Wettkämpfe und Trainingslager.

Noch keinen Maturaball veranstaltet das BIGS der Caritas, denn dort maturiert heuer erst der erste Jahrgang.

Den nächsten Ball veranstaltet das BORG in der Prandtauerhalle. Am Samstag, 5. November, findet der BORG-Ball statt. Die Energiepreise würden sie noch nicht stark spüren, sagt der Ball-Verantwortliche Thomas Stadler und die Jahnturnhalle sei preisstabil geblieben. Mit der Zeit geht der Ball insofern, als dass nicht nur ein Heirats-, sondern auch gleich ein Scheidungsstand angeboten wird.

