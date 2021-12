„Safaro“ aus St. Pölten zeigt eine breite „Range“

Einflüsse von Pop über Rock bis zu RnB – das bekommt man bei „Safaro“ künftig zu hören. Die junge St. Pöltner Band hatte bei „Musik.stp“ ihren ersten Auftritt in Originalbesetzung. Nach einem Jahr ohne Gigs verspricht die Performance von ihrem Song „Vegetating“ ein Debütalbum voll abwechslungsreicher Klänge.

Mit selbst geschriebenen Songs begab sich die Truppe heuer im Frühling ins Studio. Konzerte sollten im Sommer folgen – doch dann kam alles anders. Der Schlagzeuger fiel krankheitsbedingt längere Zeit aus. „Das war für uns alle ganz schön hart“, erzählt Gitarrist und Sänger Roman Kugler, den man auch unter „Roman James“ kennt.

Zusammengefunden haben die Musiker damals im BORG St. Pölten. Mit Bassisten Arthur Hansl bilden Samuel Scheer, Fabian Kühmayer sowie Roman Kugler das Quartett „Safaro“.

„Uns gibt’s schon fast zwei Jahre. Aber durch den Ausfall von Samuel hat’s mit den Gigs in Original-Konstellation bis jetzt kaum geklappt“, so der Sänger. Umso mehr setzen die Musiker auf Live-Auftritte im Frühjahr. Momentan bastle die Band weiterhin an Songs. „Wir wollen sie perfektionieren. Der Vibe muss passen, dann präsentieren wir unseren Indie-Sound der Öffentlichkeit“, betont Kugler. Festlegen, wann die erste Single oder ihr Album erscheinen wird, will sich die Truppe noch nicht.