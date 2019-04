Gegen 2.30 Uhr morgens riss der Alarm Spar-Betreiber Johann Mohr aus dem Schlaf. Jemand hatte sich mit Gewalt Zutritt zum Foyer geschafft. "Ich bin sofort aus Pottenbrunn losgefahren und habe die beiden Einbrecher gestellt", berichtet Mohr. Mit dem Auto stand er vor dem Foyer und hupte. Damit schlug er die Einbrecher in die Flucht, sie ließen jedoch ihr Werkzeug zurück, das von der Polizei sichergestellt wurde.

Es entstand Sachschaden an der Glastür und am Bankomat in noch unbekannter Höhe.