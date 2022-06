Berchotteau: „Musik muss man nicht verstehen, sondern erleben“

Werbung

In ein paar Tagen ist es wieder so weit: Weltweit bekannte Musikvirtuosen kommen in die Landeshauptstadt, um die hiesigen Barockgebäude zu bespielen.

Am Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr startet die 16. Ausgabe des Barockfestivals mit einem Abend voller wohlklingender Klänge der Viola da gamba. Die NÖN unterhielt sich darüber mit der Organisatorin des Barockfestivals Caroline Berchotteau.

NÖN: An welchen Orten findet das Festival heuer statt?

Caroline Berchotteau: Wir starten in der Franziskanerkirche mit dem Konzert „Violette de nuit“ und schließen dort mit dem Konzert „Syrinx“ ab. Weitere Spielstätten sind die Ehemalige Synagoge, das Sommerrefektorium und die evangelische Kirche in der Heßstraße 20.

Das heurige Motto lautet „In Music We Trust“. Wie prägt es das Programm?

as Motto wählten wir angesichts des Krieges. Wir positionieren uns klar dagegen. Im Rahmen des Festivals treten Musiker verschiedener Nationen gemeinsam auf. Die Musik verbindet uns und das Programm auch verschiedene Musikgenres.

Wie gingen Sie bei der Auswahl der Künstler vor?

Ich reise viel und höre mir unzählige Auftritte an. Jene Performer, die mich von ihrer Musikkunst begeistern, hole ich dann nach St. Pölten.

Womit würden Sie mich überzeugen, das Festival zu besuchen?

Auf das Publikum warten nicht nur Künstler der Musikspitze, sondern auch eine familiäre Atmosphäre. Beim Barockfestival ist sogar ein Austausch zwischen dem Publikum und den Künstlern möglich. Die Musik muss man nicht, wie viele meinen, verstehen, sondern erleben können. Nehmt euch also frei und probiert es mit dem Barockfestival!

