ST. PÖLTEN - TRAISKIRCHEN 91:75. Das erste Geisterspiel der Basketball-Bundesliga startete hochklassig. Beide Teams feuerten in den ersten Minuten ein wahres Offensivfeuerwerk ab, nach vier Minuten stand es 13:11.

Die hohe Trefferquote konnte im ersten Viertel aber nur mehr St. Pölten aufrecht erhalten. Nach sechs Minuten hatte der SKN schon 21 Punkte in der Tasche und nach einem 13:0-Lauf eine 29:13-Führung. Stark: Wonisch ohne Fehlwurf mit elf Punkten. Traiskirchen wartete über fünf Minuten auf einen Treffer.

Auch im zweiten Abschnitt blieben zunächst die Gastgeber am Drücker und lagen in Minute 17 mit 18 Zählern vorne (43:25), ehe die Gäste mit neuen Punkten in Serie wieder näher heran kamen.

Start mit drei Dreiern

Mit drei erfolgreichen Dreiern des SKN zum Auftakt der zweiten Hälfte schien die Partie schon frühzeitig entschieden zu sein: 63:39. (25.) Doch Traiskirchen schaffte einen erneuten 9:0-Lauf und ließ sich nicht abschütteln.

In der Schlussphase verkürzten die Lions auf minus acht und hatten sogar die Großchance weiter zu verkürzen. Doch die Kaltschnäuzigkeit legte schlussendlich St. Pölten an den Tag und baute den Vorsprung endgültig wieder aus.

"Ich bin zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir besser waren", fand SKN-Head Coach Andreas Worenz. "Es war auch wichtig, die Niederlage in Klosterneuburg aus dem Kopf zu kriegen."

Siegertyp Lewis Topscorer

Bester Werfer war Kelvin Lewis, der nach seiner Verletzung mit 23 Punkten sein Saisondebüt feierte. Worenz: "Er hat Verantwortung übernommen und ist ein echter Siegertyp."

SKN ST. PÖLTEN - TRAISKIRCHEN 91:75 (29:15, 21:20, 18:20, 23:20).

SKN: Lewis 23, Cutuk 20, Wonisch 19, Oikonomopoulos 11, Schilder 8, Jagsch 3, Kaltenbrunner 3, Trmal 2, Angerbauer 2.

Traiskirchen: Kukic 22, Koljanin 15, Spaleta 13, Thoseby 13, Kamber 9, Hoffer-Toth 3.