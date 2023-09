Dachgleiche des KinderKunstLabor in St. Pölten gefeiert

Das KinderKunstLabor und der Standort im Altoonapark sorgte seit Bekanntmachung immer wieder für Diskussionen und Kritik. Der Bau ist jedoch im Zeitplan und soll im kommenden Jahr eröffnet werden. Bürgermeister Matthias Stadler und Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner überzeugten sich im Zuge der Gleichenfeier vom Baufortschritt. Architekt Michael Salvi führte die beiden durch das Gebäude.

„Auf einer Fläche von etwa 650 Quadratmeter werden hier Kunst und Spiel mit naturnahen Entdeckungsmöglichkeiten mitten im dadurch belebten, 6.500 Quadratmeter großen Altoona Park verbunden", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler bereits auf die Eröffnung. Das KinderKunstLabor bietet dann Programm für Kinder bis etwa 12 Jahre, um sie mit zeitgenössischer Kunst in Kontakt zu bringen.

„Diese Konzeption und dieser Bau sind einzigartig“, lobt Mikl-Leitner bei der Gleichenfeier. Die Dachgleiche sei aber nur ein „Zwischenschritt“. Sie danke Projektleiterin Mona Jas, den Architekten, Professionisten und der Baufirma für die bisherige Umsetzung des Kinderkunstlabors.

Kinder in Gestaltung eingebunden

Die Besonderheit am KinderKunstLabor ist, dass Kinder schon bei der Gestaltung eingebunden wurden. 2019 wurde ein Kinderbeirat gegründet, die Kunstideenwerkstatt bietet seit 2021 mehrmals im Monat für alle Kinder außerhalb der Schule und des Kindergartens die Möglichkeit zur Mitgestaltung. In Summe wurden so über 150 Kinder und Jugendliche in die Entscheidungen und Gestaltung eingebunden.