Von einem „Neustart für die Stadt“ war bei der Gemeinderatssitzung die Rede, als die Mandatare Investitionen von mehr als fünf Millionen

Euro beschlossen, die helfen sollen, in Zeiten von Corona die Konjunktur im Baugewerbe anzukurbeln. SP-Vizebürgermeister Harald Ludwig lobt die Einhelligkeit der Fraktionen. „Folgeinvestitionen und die Sicherung von Arbeitsplätzen geben hunderten Familien Sicherheit in dieser schweren Zeit der Kurzarbeit und Krise“, zeigt sich Ludwig überzeugt.

Martin Gruber-Dorninger Besser Schulden als Arbeitslose

In den Straßenbau investiert die Stadt rund 1,7 Millionen Euro. In den kommenden Tagen sollen die ersten Bauvorhaben beginnen. So bekommt etwa der Spratzerner Kirchenweg nahe des ehemaligen Voithplatzes eine neue Fahrbahn und neue Schrägparkplätze, in der Kremser Landstraße entsteht ein weiterer Abschnitt der Umweltverbundachse und auch in der Nähe am Mühlweg und in der Daniel-Gran-Straße wird erneuert. Der Geh- und Radweg vom Alpenbahnhof bis zum Teufelhof wird vom Kollerbergweg bis zur Nadelbacher Straße asphaltiert. Der Ausbau der Zwetzbacher-Gasse in Wagram freute besonders Stadträtin Renate Gamsjäger. Und auch in der Fußgängerzone wird weitergearbeitet. Beschlossen hat der Stadtsenat Pflasterarbeiten an der Nordwest-Seite des Rathausplatzes.

Herausforderungen bei der Planung

Bei der Planung nimmt die Baudirektion Rücksicht auf andere Bauprojekte. „Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden dabei grundsätzlich kleinräumige Umleitungen vorgesehen“, erklärt Baudirektor Wolfgang Lengauer. Straßenzüge mit stärkerer Verkehrsbelastung wie Mühlweg und Kremser Landstraße werden daher beispielsweise in der prinzipiell verkehrsärmeren Ferienzeit saniert.

Die Coronakrise spielt in den Überlegungen der Planer eine große Rolle. Am Thema Einbauarbeiten in der Kremser Gasse/ Schreinergasse werde mit Hochdruck gearbeitet, versichert Lengauer. Besonders knifflig stelle sich auf dieser Baustelle die Einhaltung des Mindestabstandes dar. Nicht nur für die Arbeiter, auch für die Fußgänger, denen in der Bauphase nur sehr enge Korridore zur Verfügung stehen würden. „Es werden Varianten zur zweigeteilten Bauführung geprüft“, so Lengauer.