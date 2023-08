Gesundheitszentrum in Harland auf der Zielgerade

Die Vorfreude ist Rafael Pichler, dem ärztlichen Leiter des PVZ in St. Pölten, ins Gesicht geschrieben – in wenigen Wochen wechselt er mit seinem Team aus dem bisherigen „Container-Dorf“ ins nagelneue Gesundheitszentrum. Dort wird derzeit noch fleißig geschraubt und gebohrt. „Aber es schaut ein Ende heraus“, schmunzelt Pichler. Um gleich ein Update zu geben. Am 1. September gibt’s die Schlüsselübergabe der Baufirma, dann geht’s an die Inneneinrichtung. In der dritten Septemberwoche soll das Backoffice übersiedeln. „Und in der zweiten Oktoberwoche wollen wir den Vollbetrieb aufnehmen“, so Pichler, dem aber durchaus bewusst ist, dass auch danach noch einiges passieren wird. Logisch, wenn man sich anschaut, welche Stückerl das neue Gesundheitszentrum im Süden der Stadt spielen wird.

„Wir werden mit dem Gesundheitszentrum in St. Pölten zeigen, dass es möglich ist, ein kleines Krankenhaus als wirtschaftlich funktionierende Einheit zu errichten und auch zu betreiben“, hat der Leiter des Projektes Franz Holler von Primary Health Care Service GmbH (PHC) anlässlich des Spatenstiches im November 2021 angekündigt. Dabei ist man aber von „klein“ ziemlich weit weg: Auf rund 12.000 Quadratmetern Fläche entstehen derzeit 40 Ordinationen, die in Zukunft von rund 2.000 Patienten pro Tag konsultiert werden können. Auch ein Seminarzentrum, ein Facharztlabor, das rund 5.000 Proben pro Tag auswerten kann, und zwei Operationssäle sind ebenso integriert wie eine Apotheke und eine Bäckerei.

Auf rund 12.000 Quadratmetern Fläche entstehen derzeit 40 Ordinationen, die in Zukunft von rund 2.000 Patienten pro Tag konsultiert werden können. Foto: aichberger architektur ZT-GmbH

Rafael Pichler weiß, dass in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr Arbeit auf ihn und seine Kollegen zukommt. Für ihn aber kein Problem. „Alleine die Tatsache, dass wir unsere 40 Container – im Winter kaum zu heizen, im Sommer fast nicht zu kühlen – jetzt endlich verlassen können, ist jede Minute Arbeit zusätzlich wert. Es wird ein Quantensprung für uns. Und noch mehr für unsere Patienten, die wir dann noch viel besser betreuen können.“

Apotheke plant Eröffnung am 2. Oktober

Schon bevor die Ärzte aus dem PVZ ins neue Gesundheitszentrum übersiedeln, soll voraussichtlich die Apotheke eröffnen, bestätigt Michael Maiwald von den Maiwald-Apotheken. Er wird die Apotheke in Kooperation mit Margarete Tichy betreiben. Die Eröffnung ist für 2. Oktober geplant