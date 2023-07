Gehsteig entlang der B1 in Ratzersdorf wird verlängert

Aktuell gibt es eine Baustelle an den süd-ostseitigen Nebenanlagen an der B1-Ratzersdorfer Hauptstraße. Von der Zwischenbrunner Straße in Richtung Süd-Westen bis zum Ende der durchgehenden Bebauung, auf einer Länge von etwa 200 Laufmetern wird ein zwei Meter breiter Gehsteig mit Parkbuchten errichtet. Die Parkbuchten werden mit Bäumen bepflanzt. In der Nähe der Zwischenbrunner Straße werden außerdem die Bushaltestelle und der Aufenthaltsbereich neu gemacht.

Im nächsten steht außerdem die Verlängerung des Ausbaus der Nebenanlagen in Richtung Süd-Westen bis zum Ratzersdorfer Weg an. „Der Ausbau ist notwendig, um eine durchgehende Fußwegverbindung längs der B1-Ratzersdorfer Hauptstraße zu gewährleisten und damit die Verkehrssicherheit für die Fußgängerinnen und Fußgänger zu erhöhen“, so Bürgermeister Matthias Stadler.