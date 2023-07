St. Georgner Lehrling holt Silber beim Landeslehrlingswettbewerb

Beim Wettkampf in der Langenloiser BAUAkademie traten die Lehrlinge gegeneinander an. Der Zweitplatzierte, Alexander Grossberger, ist bei der Franz Gruber Ges.m.b.H. in St. Georgen am Steinfeld in der Lehre. Er musste sich zwar gegen Matthias Trumler, der den ersten Platz erlangte, geschlagen geben, konnte sich aber gleichzeitig gegen Christian Birkner (3. Platz) durchsetzen.

Während des Wettbewerbs müssen die Teilnehmenden ein Klinker Mauerwerk erstellen und verputzen. Die Vorbereitung auf so einen Wettbewerb erlangen die Hochbauer im Arbeitsalltag. „In meinem Beruf als Maurer ist genaues Arbeiten Voraussetzung, das habe ich auch beim Wettbewerb so umgesetzt“, verriet der Zweitplatzierte.

Für „absolut großartige Leistungen“ sorgte der Bau-Nachwuchs, so Robert Jägersberger, Landesinnungsmeister Bau NÖ. Gemeinsam mit ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko nahm er die Siegerehrung vor. Jägersberger beglückwünschte die drei Lehrlinge und betonte gleichzeitig das Engagement der niederösterreichischen Ausbildungsbetriebe: „Mit einer Lehre in der Bauwirtschaft liegt man rundum richtig.“