Bald 68 neue Wohnungen beim Böheimkirchner Bahnhof

Die NBG Baugenossenschaft errichtet derzeit mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung 68 Wohnungen und sieben Reihenhäuser in Miete mit Kaufrecht in der Bahnhofstraße. Bei einem Baustellenbesuch war Gelegenheit, sich über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren.

Zur Auswahl stehen Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit 51 bis 93 m². Die Reihenhäuser haben eine Wohnnutzfläche von rund 105 m². Die Wohnungen verfügen über Balkone oder Dachterrassen. Zu den Wohnungen im Erdgeschoß und den Reihenhäusern gehören Eigengärten samt Terrassen. Alle Wohnungen haben einen Lagerraum mit eigenem Stromanschluss. Alle Stiegenhäuser sind barrierefrei ausgestattet und verfügen über einen Aufzug.

Stellplatz auf Wunsch mit Ladesteckdose

Die Einheiten werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Beheizung erfolgt mit einer Biogas-Kesselanlage in Kombination mit einer PV-Anlage. Jeder Wohneinheit ist ein Pkw-Abstellplatz in der Tiefgarage zugeordnet. Zusätzlich erhält jedes Reihenhaus einen Pkw-Stellplatz im Freien. Auf Wunsch können die Stellplätze mit einer E-Ladesteckdose ausgestattet werden.

Die NBG hat in den letzten Jahren in Böheimkirchen bereits 15 Objekte mit 346 Wohneinheiten errichtet. Die voraussichtliche Fertigstellung der Anlage beim Bahnhof ist für das dritte Quartal geplant.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.