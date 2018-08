Die Baufirma hatte eifrig gearbeitet, und so wurde aus der verspäteten Spatenstichfeier für die ersten 84 von insgesamt 193 Wohnungen in der Herzogenburger Straße gegenüber dem Glanzstoffareal eine „Hausbau-Party“ organisiert von Domus-Prokuristin Eva Czirny. Architekt Gottfried Haselmeyer mauerte mit Unterstützung von Porr-Techniker Johann Aigner und Porr-Generaldirektor Karl-Heinz Strauss eine Reihe Ziegel auf: „Das ist die Wurzel für einen lebenden und pulsierenden Stadtteil in St. Pölten“, ist der Baumanager überzeugt.

"Das wird etwas ganz Besonderes – leistbare Wohnungen in der Nähe zum Stadtzentrum und zum Erholungsgebiet an den Seen“

Die Entwicklung eines neuen Stadtteils gegenüber der Glanzstoff sieht auch Bauherr Cornelius Grupp als große Möglichkeit. „Wir hinterlassen hier einen Footprint von Null. Das wird etwas ganz Besonderes – leistbare Wohnungen in der Nähe zum Stadtzentrum und zum Erholungsgebiet an den Seen“, sagt der Industrielle, der dem „Haus“ als Prefa-Geschäftsführer natürlich ein Prefa-Giebeldach aufsetzte.

So werden die ersten Wohnungen in der Herzogenburger Straße gegenüber der Glanzstoff ausschauen. Die ersten 84 Einheiten können im Herbst 2019 bezogen werden. | Entwurf: privat/Haselmeyer

SP-Vizebürgermeister Franz Gunacker hisste die St. Pöltner Fahne am Party-Gebäude und betonte, dass die Hauptstadt, in der derzeit 1.750 Wohnungen in Bau sind, gerade die 60.000-Einwohner-Marke knackt.

Eine Hausnummer hat das „Gebäude“ auch schon: „Herzogenburger Straße 70“ montierte VP-Vizebürgermeister Matthias Adl auf die Ziegelmauer. Die realen Wohnungen in der Herzogenburger Straße 70 werden in einem Jahr fertig sein.

Zehn Millionen Euro investiert Domus in den ersten Abschnitt mit frei finanzierten, 53 bis 76 Quadratmeter großen Mietwohnungen. Der zweite Abschnitt auf dem über 20.000 Quadratmeter großen Areal könnte bei entsprechender Nachfrage schon 2019 folgen.