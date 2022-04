Baumärkte als Ziel von Einbrechern

Werbung

Zwei Georgier stehen im Verdacht, mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Bei einem Einbruchsversuch am Samstagabend hat sie die steirische Polizei festgenommen.

Die beiden 30-Jährigen gingen immer nach demselben Schema vor. Sie legten jeweils in Baumärkten tagsüber hochpreisige Werkzeuge wie Kettensägen, Lasermessgeräte und Akkubohrmaschinen in einen Einkaufswagen und versteckten diesen Wagen in umzäunten Freilagern wie der Gartenabteilung der Baumärkte. Am Samstag ereigneten sich in Stainz, Deutschlandsberg und Eibiswald drei solcher Vorbereitungshandlungen. Das fiel aufmerksamen Angestellten auf und sie erstatteten Anzeige.

Zur Observation forderte die Polizeiinspektion Deutschlandsberg die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Steiermark an. Diese nahmen die Verdächtigen gegen 21.30 Uhr in Deutschlandsberg fest, als diese beim dortigen Baumarkt das vorbereitete Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro abholen wollten.

Im Zuge der Erhebungen stießen die Polizisten auf zwei weitere gleichgelagerte Vorbereitungshandlungen in St. Pölten. Die Männer zeigten sich geständig. Sie gaben an, lediglich auf der Durchreise zu sein. Sie waren mit einem Pkw mit polnischem Kennzeichen unterwegs.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete an, die beiden Tatverdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini einzuliefern. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit von weiteren Tatorten mit einem überörtlichen Vorgehen auszugehen ist, werden weitere Erhebungen vom Landeskriminalamt Steiermark geführt.

