467 Stellplätze: Spatenstich für neues Parkhaus in St. Pölten

467 Stellplätze mehr soll es bald in St. Pölten geben. Die zwölf Ebenen des Parkhaus Quartier Mitte nahe des Sparkassenparks sollen dafür nicht nur den Anrainerinnen und Anrainer der neuen Wohnhäuser am Rennbahnweg zur Verfügung stehen, sondern öffentlich nutzbar sein. Auch 130 Fahrradstellplätze, Ladestationen für E-Autos und eine PV-Anlage am Dach sind geplant. Am heutigen Dienstag trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Land sowie den Bau- und Planungsfirmen für den Spatenstich. Die Fertigstellung des Parkhauses ist für Ende 2023 geplant.

Bauherr Michael Neubauer, Geschäftsführer der Niederösterreich Immobilien Development GmbH (NID), begrüßte insbesonders auch Künstlerin Judith Fegerl. Sie wird ein Kunstwerk am Parkhaus gestalten, welches sich mit der Geschichte der Photovoltaik befasst.

Grüne äußern Protest

Nicht alle waren jedoch so erfreut über den Baustart. Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) und Christian Dobler protestierten auf der Veranstaltung mit einem „Grün statt Beton“-Banner.

„Es ist ja wirklich immer provokant, wenn man heute ein Projekt für Autos durchführt. Aber es ist eine gute Sache“, reagierte Neubauer auf die Grüne Kritik. Denn die neue Garage würde die Autos „aufräumen“ - statt vieler Parkflächen in der Stadt bräuchte es dann nur das Parkhaus. Eine Tiefgarage würde „Ressourcen versenken“ - Platz für das Kunstprojekt oder die Photovoltaikanlagen gäbe es dann keinen mehr. Für die Personen, die nahe des Parkhauses leben oder arbeiten, seien die Stellplätze nötig.

Das Argument der Notwendigkeit weißt Heimerl-Lesnik zurück. Erst seit ein paar Jahrzehnten sei der Mensch vom motorisierten Individualverkehr abhängig. Die Garage sei ein „massives Verkehrserregungsprojekt“. Gäbe es weniger Parkplätze, würden die Menschen eher auf alternative Verkehrsmittel umsteigen. „Für eine Stadt, die klimaneutral werden will, geht ein solches Projekt in die völlig falsche Richtung“, so Heimerl.

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betont dagegen: „Solange wir noch mit Autos unterwegs sind, brauchen wir Straßen und auch Parkplätze.“ St. Pölten würde bereits versuchen, so wenig wie möglich zu verbauen. Stadler weißt auch auf aktuelle Naherholungsprojekte, wie die Umgestaltung des Alumnatsgartens, hin.

