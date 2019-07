Die Jahnturnhalle, einzige Turn- und Veranstaltungshalle in der Innenstadt, wird jetzt umfangreich modernisiert. „Wir erneuern Fenster und Sanitäranlagen, gestalten das Gebäude zur behindertengerechten Mehrzweckhalle um“, berichtet Christoph Kollarz, Obmann des ÖTB.

„Zusätzlich bauen wir an der Nordseite des Gebäudes eine moderne Turnhalle an“

Der Turnverein ist Eigentümer des 1929 errichteten Baus. Die geräumige Halle mit Bühne und Galerien soll daher weiterhin vorrangig für das große ÖTB-Sportangebot genutzt werden. „Zusätzlich bauen wir an der Nordseite des Gebäudes eine moderne Turnhalle an“, erklärt Rainer Höberth vom ÖTB. Der Zubau ist als permanente Geräteturnhalle mit großer Schnitzelgrube geplant. „Wir werden auch zeitgemäße Sportgeräte anschaffen und sehen das als Angebot an unsere Mitglieder und die eingemieteten Schulen“, so Höberth.

Das restliche Gelände des ÖTB, wo vor einigen Jahren noch die Tennisschläger geschwungen wurden, wird Wohngebiet. Bei der Grundsteinlegung für den Wohnpark am Karmeliterhof sprach Projektentwickler Peter Lengersdorff von fortgeschrittenen Plänen für das Bauprojekt. Bauträger für die Innenstadtwohnungen ist wie beim Karmeliterhof-Projekt die Bank Austria Real Invest, bestätigt Peter Czapek, Sprecher der Geschäftsführung des Immobilienfonds.