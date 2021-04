Die Noe Immobilien Development GmbH (NID) errichtet auf dem Kremserberg eine neue Wohnhausanlage. Dort sollen 71 Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten entstehen. Dafür sorgen auch etliche gemeinschaftlich nutzbare Extras.

Mit viel Grün, Spielflächen, einer Gemeinschaftsterrasse mit Blick in das Alpenvorland und einem Pool verspricht die NID ihren neuen Bewohnern ein „Wohnparadies“. Gelegen ist die Anlage am Stadtrand, Baubeginn ist Mitte April. „Das Bauprojekt am Kremserberg ist eine wunderbare Verbindung aus städtischem Wohnen und Leben in der Natur“, schwärmt Geschäftsführer Michael Neubauer. Der Vorteil des Standortes sei einerseits städtische Infrastruktur mit guter öffentlicher Anbindung und andererseits beginne direkt hinter dem Haus ein Erholungsgebiet.

Für die NID ist es freilich nicht das erste Bauprojekt in der Landeshauptstadt. Die Hypo-NOE-Tochter war beispielsweise auch an „Q11 – Leben am Fluss“ als Immobilienentwickler beteiligt.